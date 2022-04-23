السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي هام حول جودة البطيخ في المملكة

روسيا تعلن عن خسائرها البشرية جراء غرق السفينة الحربية موسكفا

النابلسي يرعى اختتام فعاليات بطولة الشباب الرمضانية في إربد

الامن العام : وفاة سيدة وإصابة اثنين آخرين اثر حادث سير

الارصاد تنشر صورة لأماكن تواجد الغبار وتحذر

مشاركون في ورشة العمل الاقتصادية يناقشون توصيات ومبادرات الصحة و المياه

تحذير امني لكل مالك مركبة في الأردن

مراكز مطعوم كورونا يوم الأحد - أسماء

الصحة توجه نصيحة للمواطنين بشأن القطايف

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية يوم الاحد

السبت، 23-04-2022 09:22 م

تحذير امني لكل مالك مركبة في الأردن

الامن


الوكيل الاخباري -  تهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر لتدني مدى الرؤية بسبب الغبار الكثيف لا سيّما في المناطق الشرقية والجنوبية.

مؤكدة أن جميع طرق المملكة سالكة باستثناء طريق العمِري مغلقة لتدني مدى الرؤية وباقي الطرق في تلك المناطق بحاجة لحذر شديد.

‏وأهابت المديرية بضرورة الامتثال لأوامر وتعليمات رجال الأمن العام المنتشرين على تلك الطرق عند إغلاقها؛ حفاظاً على سلامتهم ولتأمين وصولهم آمنين لوجهاتهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202219131959320964043

توضيح حكومي هام حول جودة البطيخ في المملكة

42022192317275665760

النابلسي يرعى اختتام فعاليات بطولة الشباب الرمضانية في إربد

الدفاع المدني 4

الامن العام : وفاة سيدة وإصابة اثنين آخرين اثر حادث سير

sss

مشاركون في ورشة العمل الاقتصادية يناقشون توصيات ومبادرات الصحة و المياه

وزارة الصحة

مراكز مطعوم كورونا يوم الأحد - أسماء

4202223123219747099564

الصحة توجه نصيحة للمواطنين بشأن القطايف

أخبار متعلقة
0L5A1999

السير تكشف أسباب الازدحامات المرورية على الطرق

WhatsApp Image 2022-04-06 at 10.42.26 AM

3 إصابات ونفوق أغنام بتدهور مركبة على الصحراوي

الامن

القبض على الشخصين الآخرين اللذين شاركا بالتهجم على المطعم بعمان

الأمن العام

القبض على المتهم الرئيس في حادثة الاعتداء على أحد المطاعم في عمان

d

ضبط 209 آلاف حبة مخدرة بالقرب من مركز حدود العمري

3202215171446351942932

مدير الأمن العام ينقل تحيات الملك لمنتسبي الأمن العام بمناسبة رمضان