تحذير امني لكل مالك مركبة في الأردن

الوكيل الاخباري - تهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر لتدني مدى الرؤية بسبب الغبار الكثيف لا سيّما في المناطق الشرقية والجنوبية.



مؤكدة أن جميع طرق المملكة سالكة باستثناء طريق العمِري مغلقة لتدني مدى الرؤية وباقي الطرق في تلك المناطق بحاجة لحذر شديد.



‏وأهابت المديرية بضرورة الامتثال لأوامر وتعليمات رجال الأمن العام المنتشرين على تلك الطرق عند إغلاقها؛ حفاظاً على سلامتهم ولتأمين وصولهم آمنين لوجهاتهم.

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