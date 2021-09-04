تحذير من دخول متحور مو الى الاردن

الوكيل الاخباري - قال استشاري الامراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة ان التعامل مع الوضع الوبائي يجب ان يكون بحذر في ظل الفتح الكامل للقطاعات وعودة التعليم الوجاهي في ظل المتغيرات التي تجري بالعالم ومنها متحور " مو" الذي يعتبر اشد انتشارا من متحور دلتا .



واضاف في تصريحات صحفية ان المتحور الجديد الذي ينتشر في دول كولومبيا والاكوادور يملك خاصية الهروب من اللقاحات وتم تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية بانه مثير للاهتمام نظرا لاكتشاف حالات في بريطانيا ويجب على الحكومة وضع قيود على القادمين من تلك الدول .

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