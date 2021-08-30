الإثنين 30-08-2021
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الحكومة : لا رجعة عن التعليم الوجاهي بالمدارس

الإثنين، 30-08-2021 03:13 م

استشاري : تراخي الحكومة سيدخلنا في موجة جديدة

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الوكيل الاخباري - قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، أن الوضع الوبائي في الأردن مستقرّ بحذر شديد، نظرا لعدم وجود أي نوع من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتي أصبحت نسبة الالتزام بها صفرا خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف الطراونة في تصريحات صحفية إن استمرار التراخي من قبل الحكومة والمواطنين في ظلّ عودة فتح القطاعات وعودة التعليم الوجاهي سيدخلنا في موجة جديدة نظرا لقرب انتهاء مدة المناعة التي تسببت بها الموجات السابقة والمقدرة من (6-8) أشهر وتنتهي بعدها المناعة الطبيعية.

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