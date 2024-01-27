السبت 27-01-2024
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السبت، 27-01-2024 08:41 م

تحذير هام إلى جميع المواطنين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى الحرص على تهوية منازلهم تهوية مناسبة بين الحين والآخر.

وقالت المديرية في منشور عبر منصة إكس رصده موقع الوكيل الاخباري ، إن هذه التهوية للتخلص من الغازات المنبعثة من وسائل التدفئة وتجديد الهواء داخلها.

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بدورها قالت ادارة الارصاد الجوية في نشرتها اليومية انه ما زال التحذير من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت مستمر .

 

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