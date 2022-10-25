تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من اعمال جزء من الحزمة الثالثة لمشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال في المنطقة الواقعة من رامب عمان التنموي مقابل صالات روفان باتجاه الزرقاء



وأضافت، أن الاعمال شملت الاعمال الدائمة جهة اليمين في هذه المنطقة من الطريق بمسربين، شاملة خدمات البنية التحتية من كوابل كهرباء وخطوط مياه وصرف صحي.



وأشارت إلى أنه سيتم بالتعاون مع مديرية الامن العام، اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء تحويل حركة السير الى يمين الطريق وذلك للمنطقة الواقعة من رامب عمان التنموي مقابل صالات روفان باتجاه الزرقاء (مثلث الحديد)، فيما سيتم تحويل حركة السير في المرحلة الثانية للسير القادم من الزرقاء باتجاه عمان الى مسارب حافلات التردد السريع المنشأة سابقا وذلك للمنطقة الواقعة مقابل مستودعات الأثاث واللوازم/ القوات المسلحة الأردنية ولغاية بداية رامب عمان التنموي وذلك صباح يوم السبت المقبل، للبدء بأعمال جزئية جديدة من المشروع.

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