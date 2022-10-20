النجار تتفقد سير العمل بمشروع المركز الثقافي في عجلون

الوكيل الاخباري - تفقدت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، اليوم الخميس، سير العمل والإنجاز في مشروع المركز الثقافي في محافظة عجلون.



وأكدت النجار، بحضور عدد من مدراء الدوائر الرسمية والأشغال ومجلس المحافظة والمهتمين بالشأن الثقافي، أن محافظة عجلون تحظى باهتمام ملكي لتطويرها بمختلف القطاعات، مبينة أن هذه الزيارة تأتي للإطلاع على المعيقات والتحديات التي تواجه سير العمل بالمشاريع الثقافية ومنها المركز الثقافي للعمل على حل الممكن منها لخدمة أبناء المحافظة وإنجازها وافتتاحها لخدمة الثقافة والمثقفين.

اضافة اعلان