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تحويلات مرورية في عمان اليوم الجمعة - تفاصيل

الجمعة، 01-04-2022 10:32 ص

تحويلات مرورية في عمان اليوم الجمعة - تفاصيل

تحو


الوكيل الإخباري - قامت أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع إدارة السير، صباح اليوم الجمعة، بإجراء تحويلة مرورية، على شارع الشهيد (تقاطع جسر عين غزال).

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وقال مدير عمليات المرور في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري إن هذا الإجراء يأتي استكمالاً للأعمال الخاصة بمشروع الباص سريع التردد ضمن مرحلة شارع الشهيد تقاطع طارق.


وحسب الفاعوري تم تحويل السير القادم من محافظة الزرقاء باتجاه المدينة الرياضية بالانعطاف يميناً باتجاه شارع بيعة الرضوان ثم الانعطاف يساراً باتجاه شارع الأمير فيصل بن الحسين والاستمرار باتجاه شارع ناجي عبد العزيز وصولاً إلى شارع الشهيد.


كما تم تحويل السير القادم من منطقة طبربور (أبو علياء) شارع بيعة الرضوان باتجاه شارع الأمير فيصل وصولاً إلى شارع ناجي عبد العزيز وصولاً إلى شارع الشهيد.
وقامت أمانة عمان وإدارة السير بتوفير وسائل السلامة المرورية و الشواخص الإرشادية والتحذيرية بالموقع مع تواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير.


 




 

 


 

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