تحويلات مرورية واسعة اليوم - مناطق

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شرطة سير (1)


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة أنه سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام إعادة حركة السير بالاتجاهين أسفل واعلى جسر ماركا عقب ان تم افتتاحه وإجراء التحويلات لباقي الحركات ولحين استكمال طرق الربط على طريق عمان – الزرقاء (الأوتوستراد) ضمن أعمال مشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء (الحزمة الثانية) للمنطقة الواقعة عند تقاطع جسر ماركا اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء، وعلى النحو التالي : 

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1- السير القادم عمان – الزرقاء : ضمن مسار الطريق الرئيسي جهة اليمين. 
2- الزرقاء – عمان : ضمن مسار الباص سريع التردد (BRT) ومن ثم الرجوع إلى يسار الطريق الرئيسي. 
3- ماركا – الرصيفة (بالاتجاهيين ) : فوق الجسر. 
4- الرصيفة – عمان : عبر الطريق المحاذي لشركة تويوتا باتجاه دوار رومو ثم باتجاه الطريق الرئيسي. 
5- ماركا – عمان : السير من ماركا باتجاه الرصيفة فوق الجسر للوصول الى فتحة الدوران ومن ثم الرجوع و استخدام طريق (الرصيفة – عمان) في البند (4) أعلاه. 
6- ماركا – الزرقاء : عبر الطريق المؤدي إلى الحزام ثم استخدام تقاطع البيبسي. 7- الرصيفة – الزرقاء : السير من الرصيفة باتجاه ماركا فوق الجسر للوصول للإشارة الضوئية ومن ثم استخدام طريق (ماركا – الزرقاء) في البند (6) أعلاه. 
8- الزرقاء – الرصيفة : عبر الطريق الفرعي بعد كريم هايبر ماركت. 
9- الزرقاء – ماركا : باستخدام طريق (الزرقاء – الرصيفة) في البند ( اعلاه ومن ثم الدوران و العودة الى ماركا من فوق الجسر. 
10- عمان – الرصيفة : استخدام الطريق الرئيسي جهة اليمين وصولا للإشارة الضوئية عند كريم هايبر ماركت والالتفاف جهة اليسار ومن ثم استخدام طريق (الزرقاء – الرصيفة) في البند أعلاه.
11- عمان – ماركا : عبر نفق حي المزارع و استخدام الطريق خلف المحلات التجارية أو عبر المدخل الفرعي جهة اليمين قبل منطقة الجسر. 
وتدعو ادارة السير جميع مستخدمي الطريق التمهل و الانتباه، والتقيد بأسس القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية.



 




 

 


 

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