الجمعة 30-12-2022
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 30-12-2022 06:15 م

تخريج المشاركين في برنامج شباب قادر على التكيف

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الوكيل الاخباري - اختتمت أمس، فعاليات المحور الأول من مشروع "شباب قادر على التكيف وممكن اقتصاديا"، الذي تنظمه مؤسسة نهر الأردن بالتعاون مع عدة منظمات مجتمع مدني ووزارة الشباب وبدعم من المجلس الدنماركي للاجئين ومؤسسة نوفو نورديسك الدنماركية.

ويهدف المشروع من خلال المحور الأول إلى تمكين مجموعة من الشباب في عدة محافظات وتدريبهم على مهارات القيادة الفعالة والتحويلية والابتكار والريادة ليصبحوا قادة مؤثرين داخل مجتمعاتهم ويتمكنوا من تحديد الاحتياجات المجتمعية وإقامة حملات كسب التأييد والمبادرات التي من شأنها حل المشكلات التي تواجه الشباب.

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