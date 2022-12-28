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الأربعاء، 28-12-2022 09:46 م

بدء مشروع مأسسة الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة بالكرك

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الوكيل الاخباري - احتفل مشروع مأسسة عمل الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة الكرك، اليوم الأربعاء ببدء فعالياته وسط حضور فعاليات مجتمعية واسعة.

وقال مدير مراكز الأميرة بسمه للتنمية في الكرك علي الصعوب، إن المشروع الممول من الاتحاد الأوربي والمنفذ من منظمة الخبرة الفرنسية، يهدف إلى مأسسة الحماية الاجتماعية في الكرك لذوي الإعاقة وذلك لخلو الخطط التنموية المؤسسية من البرامج المخصصة والموازنات المستجيبة.

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