إربد : مراكز شبابية تنفذ أنشطة متنوعة



الوكيل الاخباري - نظم مركز "شباب وشابات غرب إربد"، اليوم الأحد، فاعليات معسكر بيئي زراعي للعناية بالنباتات الداخلية الطبيعية والاصطناعية، بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاماً.



وقدمت عضوات اللجنة البيئية في المركز شرحاً حول أهمية الزراعة المنزلية وكيفية الاعتناء بها وانعكاساتها البيئية والصحية والجمالية والنفسية. ونفذ مركز "شابات لواء الوسطية" ورشة حول الأسرة وتحدياتها بعنوان "لا تجعل طفولتي بائسة"، بحضور 20 شابة من المجتمع المحلي.

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