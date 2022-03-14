دورة تدريبية عن المتاجر الالكترونية في إربد

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد اليوم الاثنين، دورة تدريبية حول أهمية "المتاجر الالكترونية"، بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 18- 24 عاما.



وتحدث خلال الدورة التي تستمر يومين المدرب خلدون المومني عن أهمية الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في حياة الأفراد ، حيث أصبحنا من خلال الإنترنت ننجز أهم الأعمال والمهمات المطلوبة بوقت قصير وجهد قليل جدا.

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