دورة تدريبية عن المتاجر الالكترونية في إربد

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد اليوم الاثنين، دورة تدريبية حول أهمية "المتاجر الالكترونية"، بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 18- 24 عاما.
وتحدث خلال الدورة التي تستمر يومين المدرب خلدون المومني عن أهمية الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في حياة الأفراد ، حيث أصبحنا من خلال الإنترنت ننجز أهم الأعمال والمهمات المطلوبة بوقت قصير وجهد قليل جدا.
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