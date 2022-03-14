الإثنين 14-03-2022
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الإثنين، 14-03-2022 06:04 م

دورة تدريبية عن المتاجر الالكترونية في إربد

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد اليوم الاثنين، دورة تدريبية حول أهمية "المتاجر الالكترونية"، بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 18- 24 عاما.

وتحدث خلال الدورة التي تستمر يومين المدرب خلدون المومني عن أهمية الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في حياة الأفراد ، حيث أصبحنا من خلال الإنترنت ننجز أهم الأعمال والمهمات المطلوبة بوقت قصير وجهد قليل جدا.

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