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الجمعة، 28-07-2023 07:43 م

تخريج دورة أمن وحماية الشخصيات الخاصة بالجانب الموزمبيقي

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الوكيل الاخباري - احتفلت مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص، أمس الخميس، بتخريج دورة أمن وحماية الشخصيات الخاصة بمرتبات القوات المسلحة من الجانب الموزمبيقي الصديق، بحضور مدير التدريب العسكري العميد الركن حسن الخالدي، وقائد الحرس الملكي الخاص العقيد الركن موسى النصرات.

واشتملت الدورة التي استمرت لمدة 8 أسابيع على مواضيع الأسلحة المختلفة، الرمايات المتنوعة، اللياقة البدنية، حركات الدفاع عن النفس، التفتيشات الأمنية، أمن المكان والطريق، تحييد التهديد من خلال الحرس المتحرك، مناورة سيارات الموكب أثناء الحركة، ومعالجة مختلف سيناريوهات الخطر المحتملة، إضافةً إلى الموضوعات النظرية.

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