تخريج 250 متدربة على مهن الخياط والتطريز والأشغال اليدوية

الوكيل الاخباري - رعى مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون التنمية والمحافظات عامر حياصات، مندوبًا عن وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الحفل الذي أقيم على مسرح الوزارة، بالتعاون مع جمعية مؤسسة يد العون للإغاثة والتنمية حفل تخريج 250 متدربة ممن أتممن دورات تدريبية في مجال الخياطة والتطريز والأشغال اليدوية.



وقال حياصات، إن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل وتدعم على الدوام جميع المبادرات التي تأخذ على عاتقها التدريب على المهن المختلفة لما لها من أثر كبير في حياة الأسر، وبما ينعكس ذلك على ظروفهم الاقتصادية، إضافة إلى زرع قيم وثقافة العمل في نفوس أبنائنا والذي بدوره سيعمل على صقل شخصيتهم وتطوير مهاراتهم لاستمرار الارتقاء بمهنهم وصولا إلى تأسيس أعمالهم الخاصة التي يديرونها بأنفسهم.

اضافة اعلان