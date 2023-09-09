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السبت، 09-09-2023 01:23 م

تخريج 59 مشاركا في مخيم جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

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الوكيل الاخباري - احتفل مكتب جائزة الحسن للشباب، بتخريج 59 مشاركا في مخيم الجائزة للمستوى البرونزي والذي استمر لمدة ثلاثة أيام.

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ووفقا لبيان الجائزة، اليوم السبت، اشتمل حفل التخريج الذي حضره مدير الشؤون الشبابية في وزارة الشباب فراس الشوابكة، على إيجاز من قبل قائد المخيم، وكلمة للمشاركين الذين تحدثوا عن تجربتهم في المخيم وكيف كان لها دور كبير في بناء مهارات جديدة وتعزيز الثقة بالنفس.


وشارك في حفل التخريج 59 مشاركا من مراكز شبابية وهي مركز شباب الريشة، الكرك، الغويرية، العارضة، السلط، اربد، عجلون، الزرقاء، وحي الأمير محمد.


واشتملت فعاليات المخيم على محاضرة حول الإسعافات الأولية ومهارات الإخلاء، والتدريب على مهارات قراءة الخارطة واستعمال البوصلة وحركات المشاة، كما تم تنفيذ مسير وتطبيق مهارات التعايش، وزيارة ميدانية إلى متحف الدبابات الملكي واستخدام سجل الجائزة المحوسب وحفلة سمر.
وفي الختام وزع الشوابكة الشهادات على المشاركين وهيئة الإشراف.


 




 

 


 

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