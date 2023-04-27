الخميس 27-04-2023
الوكيل الاخباري

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن

الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرتغالي

اول تعليق من تامر حسني بعد طلاقه من بسمة بوسيل

طائرات سلاح الجو الملكي أجلت 576 شخصاً من السودان

الأردنيون على موعد مع عطلتين رسميتين

وزير الأشغال يؤكد حرص الوزارة على تعزيز الدور الوطني لمجالس المحافظات

اليونيسف تدعو لضمانات أمنية لمواصلة الدعم الإنساني في السودان

الأشغال : تحويل السير فوق جسر ام النعاج لأغرض التعبيد

وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الصحي مع السفير الكندي

الأردن يحصل على ترتيب دولي متقدم بمحور ريادة الأعمال

الخميس، 27-04-2023 04:54 م

الغذاء والدواء: تنفيذ أكثر من 8 آلاف جولة تفتيشية خلال شهر رمضان

644a7e564267b


الوكيل الإخباري - قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتنفيذ أكثر من 8000 جولة تفتيشية من خلال فروع المؤسسة التي يبلغ عددها 18 فرعا في 11 محافظة في المملكة خلال شهر رمضان.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة نزار مهيدات، في بيان، إن نتائج الحملة الرقابية جاءت بنسبة 1% لإغلاق المنشآت الغذائية المخالفة من إجمالي الزيارات ونسبة 4% لإيقاف المنشآت عن العمل وهي نسب ضئيلة تؤكد التزام القائمين على المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية وكفاءة برامج التوعية التي تنفذها المؤسسة.


وأشار إلى انخفاض كمية المواد الغذائية التي تم إتلافها مقارنة بفترات سابقة نتيجة تنفيذ مسح شامل للمصادر الرئيسية والمستودعات الموزعة للمواد الغذائية خلال فترة ما قبل شهر رمضان.


وكرم مهيدات مفتشي مديرية المناطق تقديرا لجهودهم الرقابية المتميزة خلال فترتي شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وتنفيذ الخطط الرقابية المعدة مسبقا بحرفية ومهنية عالية وبروح الفريق الواحد.


ودعا مفتشي مديرية المناطق إلى ضرورة الحفاظ على نفس المستوى المتميز من الأداء والاستمرار بوتيرة تكثيف الجهود الرقابية وتطبيق أعلى المعايير الناظمة لأعمال التفتيش الميداني خدمة للوطن متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح.


من جهته ثمن مدير مديرية المناطق هادي الخيطان باسمه واسم كافة كوادر المديرية الجهود الدؤوبة التي يبذلها مدير عام المؤسسة في التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر والدعم المتواصل لتطوير منظومة التفتيش والتواصل والتنسيق والمتابعة المباشرة على مدار الأربع وعشرين ساعة لسير العمليات الرقابية الميدانية والتوجيهات المهنية عالية الدقة لفرق الرقابة والتفتيش.


وقدم مهيدات كتب شكر إلى كافة كوادر مديرية المناطق في كافة الفروع وكوادر قسم الحركة في مديرية الموارد البشرية والإدارية ورئيس قسم الرواتب خالد طوالبة ورئيس وحدة الإعلام شمس المواجدة، كما تضمن التكريم عرض مادة فلمية تلخص أبرز العمليات الرقابية في الميدان وكذلك عرض تقديمي لإنجازات المديرية خلال الفترة الماضية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصفدي 2

الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرتغالي

وزارة الخارجية

طائرات سلاح الجو الملكي أجلت 576 شخصاً من السودان

320232617120373333569

وزير الأشغال يؤكد حرص الوزارة على تعزيز الدور الوطني لمجالس المحافظات

www

الأشغال : تحويل السير فوق جسر ام النعاج لأغرض التعبيد

d

وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الصحي مع السفير الكندي

1120221223170957202002

الأردن يحصل على ترتيب دولي متقدم بمحور ريادة الأعمال

أخبار متعلقة
2202328135348530814413

السعودي: 100% ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين قبل عيد الفطر بـ 3 أيام

98325_28_1417866185

إربد: اتلاف اكثر من 50 طن من المواد التموينية خلال رمضان

7216083C-BF86-4992-A5BB-655553F665E9

اتفاقية لتنفيذ مشروع توزيع القسائم الغذائية ووجبات افطار صائم

642866d4665e2

الملك والعاهل البحريني يؤكدان على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية

60b34c7c13665

مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل خلال شهر نيسان

main_image5d39ad129858f

نمو صادرات المملكة إلى أميركا 22% خلال كانون الثاني الماضي