الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

تخفيضات وعروض على 200 سلعة بالاستهلاكية المدنية

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الثلاثاء، 22-08-2023 12:08 م

تخفيضات وعروض على 200 سلعة بالاستهلاكية المدنية

عرباي حلوة


الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 200 سلعة غذائية وغير غذائية اعتباراً من يوم غد الأربعاء، وحتى مساء الأحد 3 أيلول المقبل، بنسبة تتراوح بين 5- 39 بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الثلاثاء، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين إلى الاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (فيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.

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وبحسب البيان يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني على الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على (اندرويد) و (IOS- متجر المؤسسة المدنية).

وأشار القضاة إلى أن هذه الدفعة من التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وأضاف، ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً ان جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.


 




 

 


 

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