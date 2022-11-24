تخفيضات وعروض في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

الوكيل الإخباري - استمراراً لنهج المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في الحرص على تحقيق التوازن بالأسعار في ظل ارتفاعها عالمياً، أعلنت المؤسسة عن طرح عروضٍ ترويجية وتخفيضات سعرية تشمل أكثر من (400) سلعة غذائية وغير غذائية تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية.

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ودعت المؤسسة جميع المواطنين إلى الاستفادة من هذه العروض والتخفيضات، وذلك اعتباراً من الثلاثاء الموافق 22 تشرين الثاني وحتى مساء الأربعاء الموافق 30 تشرين الثاني وبنسب تخفيض مختلفة.



وأشارت الاستهلاكية العسكرية إلى أن العروض الترويجية وتخفيضات السلع تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة والبالغ عددها (102) سوقاً، إضافة إلى سوقين متحركين.



وللمزيد من المعلومات وتفاصيل العروض، يرجى متابعة الصفحة الرسمية للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية : أنقر هنا

