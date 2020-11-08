تخفيض غرامات جمركية في العقبة

الوكيل الإخباري- قالت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الأحد، إن مجلس الوزراء قرر شمول مناطق السلطة بقرار تخفيض الغرامات الجمركية المقررة على البيانات الجمركية المفتوحة (تحت وضع الاستهلاك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة) واعتبار جميع البضائع محتويات هذه البيانات مقيدة وليست ممنوعة وخاضعة للفحوصات الناجحة من قبل الجهات الفنية ذات الاختصاص.



اضافة اعلان



وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف بخيت، إن هذا القرار للتسهيل على المستثمرين في المنطقة ضمن سلسلة القرارات الحكومية للتسهيل على المستثمرين والتجار خلال جائحة فيروس كورونا المستجد ودفع حركة الاقتصاد الوطني وتوفير كافة البضائع والاحتياجات الاساسية للمواطنين.





