تدريب مهني الطفيلة ينظم حملة للتوعية المهنية

الوكيل الإخباري- نظم معهد التدريب المهني في الطفيلة، حملة توعوية لطلبة مدارس قصبة الطفيلة ولواء بصيرا، حول التخصصات المهنية المتوافرة فيه.

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وقال مدير المعهد، الدكتور عاطف الهريشات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الحملة تتضمن محاضرات، وتمارين عملية في عدد من التخصصات المهنية، مضيفا أن فريق من المعهد يعكف على تنظيم زيارات لمدارس المحافظة ومراكز الشباب فيها للتوعية بكيفية التسجيل في برامج معاهد التدريب المهني الطفيلة.

وبين أن الحملة تهدف إلى زيادة نسب الالتحاق ببرامج التدريب المهني وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الطفيلة وزيادة الثقة ببرامج وخدمات التدريب المهني.



وتهدف الحملات الى اطلاع الطلاب والطالبات على مشاغل المشروع السياحي ومشغل خدمة الطعام والشراب إنتاجه، وكيفية توفير المواد الأولية لطهي الطعام وتخزينه، وتجهيز الخضراوات والفواكه.