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الأحد، 25-02-2024 08:24 ص

تدهور مركبة على طريق إربد- عمّان وتصادم مركبتين على طريق القطرانة

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الوكيل الإخباري - قال النقيب محمد ملكاوي من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث، على الطرق الخارجية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وبيّن ملكاوي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها، تدهور مركبة على طريق إربد - عمّان، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وتم تعليل سبب الحادث بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة.


وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق القطرانة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة عدم إعطاء مسافة الأمان الكافية.


وأكد ملكاوي، على أن التصرفات الخاطئة خلال القيادة، مثل استخدام الهاتف النقال أو عدم إعطاء مسافة الأمان الكافية والتجاوز الخاطئ، تُفقد السائق السيطرة على المركبة وبالتالي تؤدي الى وقوع حادث. 

 




 

 


 

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