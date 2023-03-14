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الثلاثاء، 14-03-2023 12:51 م

تراجع الفوائض المحولة لأموال الضمان الاجتماعي في 2020 و2021

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الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إن تراجع قيمة الفوائض المحولة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لعامي 2020 و2021 يعود للبرامج التي نفذتها المؤسسة خلال جائحة كورونا.

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وبلغت الفوائض المحولة 474.6 مليون دينار في 2015، و556 مليون دينار في 2016، و602.8 مليون دينار في 2017، و569 مليون دينار في 2018، و527.6 مليون دينار في 2019، و29 مليون دينار في 2020، و135 مليون دينار في 2021.


وقال المدير السابق للمؤسسة حازم رحاحلة في كتاب صادر في نيسان 2022 ردا على أسئلة للنائب دينا البشير، إن المؤسسة منحت سلفا للمؤمن عليهم على حساب مستحقات نهاية الخدمة بقيمة 228 دينار، وهي مبالغ مستردة، وكذلك بدلات تعطل وسحوبات من الأرصدة الادخارية مدفوعة لأصحاب هذه الحسابات بقيمة 222 مليون دينار

 




 

 


 

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