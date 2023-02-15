تربية الطيبة والوسطية تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري- احتفلت مديرية التربية والتعليم للوائي الطيبة والوسطية اليوم الأربعاء، بيوم الوفاء للعسكريين والمحاربين القدامى الذي يصادف الخامس عشر من شباط كل عام.

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وقال مدير مديرية حمزة نجادات خلال الحفل الذي حضره عدد من مرتبات الأمن العام والمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وأعضاء المجتمع المحلي، في هذا اليوم نحتفل بهذه النخبة العزيزة على قلوبنا جميعا، فهم السند والرديف لقواتنا المسلحة الذين كانوا على الدوام مثالا للتميز والشجاعة والانضباطية والمهنية العسكرية، وكانوا مثالا للنموذجية والمهنية العالية.



ولفت إلى الاهتمام الكبير من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وتجسد في مضامينها ومعانيها أبهى صور التلاحم المتين بين القائد وشعبه.



واشتمل الحفل على عدد من الكلمات والفقرات الفنية والقصائد الشعرية التي سلطت الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى في سبيل رفعة الأردن وصون مقدراته والحفاظ على أمنه واستقراره.



وفي نهاية الحفل، كرم النجادات الحضور .