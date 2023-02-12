تربية الطيبة والوسطية تنظم ورشة حول المسار الوظيفي

الوكيل الإخباري- نظم قسم الإرشاد التربوي في مديرية التربية والتعليم للوائي الطيبة والوسطية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم الأحد، ورشة تدريبية بعنوان دليل المساري الوظيفي المستقبلي.

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وأكد مدير المديرية حمرة نجادات خلال الورشة، أهمية عمليـة التوجيـه والإرشاد المهنـي والوظيفـي في مسـاعدة الطلبــة على اختيار المهنــة الملائمة مــن خلال تحفيزهم على معرفـة ميولهـم وقدراتهم، مشيرا إلى دور المرشـد التربوي في إعــداد برامــج التوجيــه والإرشاد المهنــي وإدارتهــا وتقويمهــا، وتزويــد الطلبـة بالخدمـات الإرشادية المباشـرة، والمساهمة فـي إعـداد خطـط الزيـارات الميدانيـة للمؤسسـات الحكوميـة والخاصـة للطلبـة للتعـرف علـى الواقـع الميدانـي لممارسـة المهن.



وعرض النجادات لدليل مسـاري الوظيفي مسـتقبلي (دليل الطالب) بهدف مســاعدة الطلبــة فــي المــدارس من الصفــوف الثامن إلى العاشر على اكتشــاف ذواتهــم ومعرفــة قدراتهــم وإمكاناتهــم فــي اختيـار مهنتهـم وفقا لمتطلبات ســوق العمـل.