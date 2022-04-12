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الثلاثاء، 12-04-2022 11:03 م

تربية المزار الشمالي تُطلق حملة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان

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الوكيل الاخباري - اطلقت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي بمحافظة اربد، اليوم الثلاثاء، حملة "حصالة الخير" لشهر رمضان، والتي تأتي بالتعاون بين مؤسسة الحسين للسرطان، ووزارة التربية والتعليم.

وأكد مدير تربية اللواء الدكتور فيصل الهواري، خلال حفل توزيع الحصالات على المدارس المشاركة في المبادرة، أهمية المشاركة في الحملة لدعم مرضى السرطان، مشيرا إلى أن المشاركة تعتبر من القيم الانسانية الرفيعة المعززة لمبادئ التكامل الاجتماعي والمسؤولية الوطنية، ولا سيما في شهر رمضان المبارك .

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