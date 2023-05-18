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الخميس، 18-05-2023 03:06 م

تربية قصبة عمان تحتفل بعيد الاستقلال

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الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية التربية والتعليم لقصبة عمان اليوم الخميس، بمناسبة يوم الاستقلال، في ساحة مدرسة منذر المصري الأساسية للبنين.

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وقال أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة خلال رعايته الاحتفال مندوبًا عن وزير التربية والتعليم، نستذكر في عيد الاستقلال البطولات والتضحيات الكبيرة التي بذلتها القيادة الهاشمية وجيشنا العربي وشعبنا الأبي لرفعة الوطن وبناء مجده.


وأشار إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المؤسسة التربوية في ظل الاستقلال، مؤكدًا اعتزاز الوزارة وفخرها بالمعلمين ومديري المدارس الذين أسهموا في تحقيق هذه الإنجازات على مر السنين.


ورفع العجارمة التهنئة باسم أبناء الأسرة التربوية، لجلالة الملك عبدالله الثاني، ولسمو الأمير الحسين، ولي العهد، بهذه المناسبة الوطنية.


من جانبه، بين مدير التربية والتعليم لقصبة عمان الدكتور فيصل الهواري، أن عيد الاستقلال تاج الأعياد، فحينما نتحدث عن الاستقلال فإننا نتحدث عن سياج الأمن والأمان، وعن وطن عشقناه وملك أحببناه وبايعناه، وعلَم بالأيادي رفعناه، مستذكرا إنجازات الهاشميين والتضحيات التي بذلها الأردنيون بدمائهم الطاهرة لننعم بالأمن والأمان.


بدوره، أشار مدير مدرسة منذر المصري سليمان الحويان إلى أننا نحتفل اليوم بذكرى غالية ومناسبة عظيمة على قلب كل أردني وأردنية، مستذكرين التضحيات الكبيرة التي بذلها الهاشميون وأبناء الوطن في سبيل الحرية ورفعة الوطن.


واشتملت فعاليات الحفل الذي حضره تربويون وفاعليات شعبية ورسمية، على قصائد وأغان وطنية، وشعر نبطي، وفقرة وطنية استعراضية.

 




 

 


 

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