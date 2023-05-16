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الثلاثاء، 16-05-2023 04:35 م

ترقية موظفين في التربية - أسماء

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الوكيل الاخباري - قررت وزارة التربية والتعليم ترقية موظفين إلى وظيفة رئيس قسم في عدة مديريات.

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وقرر وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، ترقية التالي اسماؤهم: 

أنغام المحادين إلى وظيفة رئيس قسم الاعتماد وجودة التعليم في إدارة التعليم الخاص.


فيما قرر الأمين العام للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، ترقية السيدة ضياء الشمايله إلى وظيفة رئيس قسم برامج الموهبة في مديرية برامج المتفوقين والموهوبين.


ترقية الدكتورة فايزه الفلاحات رئيسا لقسم الإعاقات في مديرية برامج الطلبة المعوقين

 

وخالده الصالح رئيسا لقسم صحة التغذية المدرسية في مديرية التعليم العام.


ترقية ابتسام هلسه رئيسا لقسم استلام الكتب المدرسية

 

وجلال دنون رئيسا لقسم مستودع التجهيزات، في مديرية اللوازم والنقليات والمستودعات.


محمد السرحان رئيسا لقسم المنظمات الدولية في مديرية العلاقات الثقافية،

 

عبير مطر رئيسا لقسم بعثات الموظفين في مديرية البعثات.

 




 

 


 

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