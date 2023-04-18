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الثلاثاء، 18-04-2023 07:43 م

الملك يعقد لقاء مع رئيس دولة الإمارات

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الوكيل الاخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لقاء، اليوم الثلاثاء، تناول العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

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وبحث اللقاء، الذي جرى في مجلس قصر البطين بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، سبل توسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.


وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن ودولة الإمارات الشقيقة.


وأكد الزعيمان حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.


وحضر جلالة الملك وسمو ولي العهد مأدبة الإفطار التكريمية التي أقامها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.


وحضر اللقاء والمأدبة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة.


وحضر عن الجانب الإماراتي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ والمسؤولين.


وكان جلالته قد وصل اليوم إلى مطار البطين في أبوظبي، إذ كان سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه.





 




 

 


 

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