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الثلاثاء، 25-07-2023 12:43 م

مهيدات يفتتح ورشة عمل للتعريف بقاموس المصطلحات الطبية

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الوكيل الإخباري- ٱفتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الاستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات اليوم الإثنين ورشة عمل متخصصة تحت عنوانMedDRA  بالتشارك بين المؤسسة ومختصين عاملين على إدارة قاموس المصطلحات الطبية في الولايات المتحدة الامريكية وبحضور ضباط ارتباط اليقظة من شركات ومستودعات الادوية ومركز اليقظة الفرعية للتعريف بقاموس  المصطلحات الطبية الخاصة بالإجراءات التنظيمية المتخذة بخصوص متابعة مأمونية الادوية قبل وبعد التسويق.

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واكد مهيدات خلال كلمته الإفتتاحية على اهمية هذه الورشة المتخصصة والتي تعد إمتداد لسلسلة من الورشات التي تعنى ببرنامج اليقظة الدوائية والتي تهدف إلى إعطاء العاملين في مجال اليقظة الدوائية في شركات ومستودعات الأدوية الأردنية لمحة عن قاموس المصطلحات الطبية وكيفية استخدام الأدوات المتنوعة المتاحة ضمنه لضمان متابعة مأمونية الادوية قبل وبعد التسويق.


وتضمن برنامج الورشة التي نظمتها مديرية الدواء في المؤسسة عدة عروض تقديمية حول عدة مواضيع منها: مقدمة عن استخدام القاموس الطبي وتاريخ تاسيسه واساسيات الترميز وعرض حول القاموس الطبي بالعربية. 


ويذكر أن هذا القاموس يساهم في تسهيل مشاركة المعلومات التنظيمية عالميا للأدوية البشرية، حيث أنه يعمل على ترميز جميع المصطلحات الطبية والآثار الجانبية واعطاؤها رموزا فريدة الامر الذي يجعل منه مرجعا عالميا.

 

 




 

 


 

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