تسجيل صوتي يحذر من كاميرات جديدة للمخالفات في أنفاق عمان .. ما حقيقتها؟

الوكيل الإخباري - تداول أردنيون على نطاق واسع تسجيل صوتي لأحد الأشخاص يحذر من كاميرات جديدة تم تركيبها على مدخل أنفاق دوار الداخلية وعبدون والدوار الخامس حتى الثامن وغيرها من الأنفاق بالعاصمة عمان وتقوم بمخالفة المركبات التي تتجاوز السرعة أو مخالفات الهاتف وحزام الأمان.

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مصادر متطابقة قالت لـ"الوكيل الاخباري" إن الكاميرات المثبتة على الأنفاق بالعاصمة عمان ليست جديدة، والهدف منها مراقبة منسوب المياه داخل الأنفاق خلال فصل الشتاء، ومراقبة الحركة المرورية داخلها في حال الازدحامات أو وقوع حوادث والاستجابة للحالات الطارئة.



وأشارت المصادر في الوقت ذاته أن الكاميرات المنتشرة بشوارع العاصمة عمان والتي يعود بعضها لأمانة عمان والقيادة والسيطرة التابعة للأمن العام تأتي ضمن استراتيجة مراقبة الشوارع لحماية مستخدمي الطريق.



ونفت المصادر في الوقت ذاته أن تكون الكاميرات المشار اليها سجلت أي مخالفات على المركبات، مشيرةً في الوقت ذاته أن قانون السير الجديد سمح باستخدام الكاميرات بمختلف أنواعها لضبط المخالفات المرورية.