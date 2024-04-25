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الخميس، 25-04-2024 03:53 م

تخريج دورتي تدريب مهني للمصابين العسكريين وذويهم

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الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم الخميس، في الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين دورتا "صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية" و"أساسيات الحلاقة الرجالية" للمصابين العسكريين وذويهم، والتي أقيمت في مقر الهيئة الرئيس في عمان.

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وحضر فعاليات حفل التخريج مدير عام الهيئة موران ترك، ومدير مديرية المناهج والبرامج والامتحانات في مؤسسة التدريب المهني المهندس عماد الصقور، ومنسق المتابعة والتقييم مجدي القرالة، ومدير معهد تدريب مهني عين الباشا للذكور المهندس سفيان القضاة.


واشتملت الدورتان على معلومات نظرية ومهارات عملية بواقع 120 ساعة تدريبية حول أساسيات ومهارات ممارسة مهنتي صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية والحلاقة الرجالية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.


وعبر ترك عن شكره للمؤسسة ودورها الفاعل في دعم جهود الهيئة الرامية إلى تأهيل وإعادة تأهيل المصابين العسكريين من خلال علاقات الشراكة والتعاون المستمر بين الجانبين، داعيا الخريجين إلى مواصلة مسيرة العمل والعطاء لبناء مشاريع خاصة بهم وممارسة ما تعلموه من مهارات.


من جانبه، ثمن المهندس الصقور الجهود التي تبذلها الهيئة لتأهيل المصابين العسكريين وذويهم في مختلف المجالات، ومن بينها مجالات التدريب المهني التي تسهم في تعلم حرفة جديدة تمكنهم من الحصول على فرصة عمل لخدمة أنفسهم وخدمة مجتمعهم.


وأكد الصقور، أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الهيئة والمؤسسة لخدمة هذه النخبة المميزة من أبناء الوطن.


وفي نهاية الحفل، وزع ترك والصقور الشهادات على الخريجين، كما وزعت الهيئة المستلزمات الفنية التي تساعد الخريجين على الانخراط في سوق العمل.

 




 

 


 

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