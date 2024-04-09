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الثلاثاء، 09-04-2024 03:05 م

الأمانة تؤكد جاهزية الحدائق والمتنزهات لعيد الفطر

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الوكيل الإخباري - أكدت أمانة عمان الكبرى، جاهزية الحدائق العامة وعددها 139 حديقة أحياء و أربع حدائق كبرى، هي حدائق الملك عبد الله الثاني، وحدائق الحسين، والجبيهة، وحدائق الملكة رانيا، لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر، وذلك من الثامنة والنصف صباحا ولغاية العاشرة مساء، إضافة إلى استقبال حديقتي الأمير هاشم للطيور، وحطين للطيور المواطنين من الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة السادسة والنصف مساء.

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كما أكدت أمانة عمان جاهزية المتنزهات العامة التابعة للأمانة لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

 




 

 


 

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