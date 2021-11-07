تسجيل 4419 علامة تجارية خلال 10 أشهر

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات إحصائية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين للأشهر العشرة الأولى من العام الحالي تسجيل 4419 علامة تجارية جديدة مقارنة مع 4834 علامة تجارية خلال ذات الفترة من العام الماضي.

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واستقبلت مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نحو 6135 طلباً مقابل 5111 طلباً في نفس الفترة من العام الماضي.



وحسب بيان صادر عن الوزارة، الأحد، ارتفع عدد معاملات تجديد براءات الاختراع من 402 معاملة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020 إلى 532 معاملة خلال ذات الفترة من 2021، كما ارتفعت معاملات نقل براءات الاختراع من 4 معاملات إلى 6 معاملات خلال نفس الفترة.



وارتفع عدد الطلبات الأجنبية المقدمة لبراءات الاختراع من 240 طلباً في أول عشرة أشهر من سنة 2020 إلى 246 طلباً خلال ذات الفترة من سنة 2021، فقد ارتفع وبنسبة أعلى عدد الطلبات المحلية المقدمة لبراءات الاختراع، حيث كان 23 طلباً مقدماً حتى تشرين أول/أكتوبر 2020؛ بينما وصل إلى 33 طلباً لنفس الفترة من العام الحالي.



كما ارتفع خلال نفس الفترة عدد الطلبات المقدمة إلى قسم الرسوم والنماذج الصناعية من 70 إلى 114 طلباً وشهادات التسجيل الصادرة من خلال القسم من 52 شهادة إلى 103 شهادات.



وأنجزت مديرية حماية الملكية الصناعية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 5908 خدمة إلكترونية مقابل 9346 خدمة ورقية ومن أبرز هذه الخدمات تسجيل العلامات التجارية وتجديد حق الملكية الصناعية والتحري عن العلامات التجارية وتعديل أسماء أو عناوين مالكي حقوق الملكية الصناعية وغيرها.

وتستمر الوزارة في تحديث أنظمتها الإلكترونية لتحقيق أقصى مستويات التحول إلى الخدمات الإلكترونية بما في ذلك من تسهيل على متلقي الخدمة وتوفير لوقتهم.



وتولي وزارة الصناعة والتجارة والتموين أهمية بالغة لحماية الإبداع والابتكار البشري في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية وذلك بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية.



وتعمل الوزارة من خلال مديرية حماية الملكية الصناعية فيها على النهوض بمستوى الحماية لعناصر الملكية الصناعية المختلفة عن طريق الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وتعديل التشريعات بما يتواءم معها والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالملكية الفكرية ومكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية والأجنبية.



وأطلقت الوزارة/مديرية حماية الملكية الصناعية المسابقة السنوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تهدف إلى رفع الوعي وزيادة الاحترام لحقوق الملكية الصناعية لدى فئة طلاب المدارس لخلق جيل واعي ومدرك لأهمية الابتكار وما ينتج عنه من تنمية اقتصادية واجتماعية.



كما قامت المديرية خلال هذا العام وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بإنجاز نموذج هيكلي لسياسات الملكية الفكرية المؤسسية للجامعات والمؤسسات البحثية الأردنية وقد استفاد من هذا الدعم التقني (11) جامعة اردنية ايمانا من الوزارة بأهمية دور الجامعات في عمليات البحث والتطوير والابتكار.

ومن خلال الشبكة الوطنية لدعم مراكز الابتكار والتكنولوجيا (TISC) التي تديرها الوزارة / المديرية فقد قامت المديرية بعقد ورش عمل افتراضية للتعريف ببراءات الاختراع وكيفية صياغة طلب براءة اختراع.

كما عقدت المديرية خلال هذا العام العديد من ورش العمل الافتراضية لصالح القطاع الخاص والجامعات وغرف الصناعة والتجارة.

