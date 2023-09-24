الأحد 24-09-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 24-09-2023 01:31 م

تسهيلات غير مسبوقة لدخول السوريين إلى الأردن .. بهذه الشروط

مازن-الفراية



الوكيل الاخباري - قال وزير الداخليّة مازن الفراية أنّه وقبل شهر 9/ 2022 كان اللاجيء السوري في الأردن إذا توطّن في أوروبا أو أمريكا يمنع من الدخول للاردن، بسبب تخوف من أنّه قد يعود لاجئًا مرة أخرى.

 واضاف الفراية في تصريحات صحفية إنّ وزارة الداخلية قامت بإلغاء موضوع الإبعاد والسماح لمن في اوروبا وامريكا أن يأتي، وكذلك السماح لأهله أن يأتوا من سوريا ضمن التزام وكفالة من المكاتب السياحية لمدة شهر، فأصبح يأتي من باوروبا وأمريكا، ويكون الملتقى مع أهله هنا لمدة شهر، وبالطبع فهؤلاء يأتون لشهر فتنشط السياحة بقدومهم، وهو مما يدعم الاقتصاد.

وذكر الفراية أن من أتى من السوريين وصل إلى 75 ألف سوري كانوا في الأردن لمدة شهر، وهو مما كان له مردود جيد على الاقتصاد، وكخطوة مهمة من ناحية إنسانية واقتصادية.

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