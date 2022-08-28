تعليق جزئي لدوام طلبة الطفيلة التقنية الاثنين والثلاثاء

الوكيل الاخباري - قرّر رئيس جامعة الطفيلة التقنية، الدكتور عمر نواف المعايطة، تعليق دوام الطلبة والهيئة الإدارية في الجامعة، بدءا من الساعة 12:00 ظهراً يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بمناسبة احتفالات الجامعة بتخريج الفوج السابع عشر من طلبتها.



وبناء على ذلك أعلنت الجامعة عن تأجيل الامتحانات المقررة في هذين اليومين إلى إشعار آخر، مستثنية أعضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية لحفل التخريج، وكل من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك.

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