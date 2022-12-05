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الإثنين، 05-12-2022 11:18 ص

تصنيف تطبيق سند من أفضل 5 تطبيقات حكومية حول العالم

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الوكيل الإخباري - صُنف تطبيق سند الحكومي كواحد من أفضل 5 تطبيقات حكومية في مسابقة القمة العالمية (World Summit Award 2022) .اضافة اعلان


وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في بيان لها، اليوم الاثنين، إن فريق من الوزارة شارك بمسابقة عالمية للتطبيقات تقدم لها أكثر من 350 تطبيق من أكثر من 70 دولة، وتم اختيار تطبيق سند كأحد أفضل 5 تطبيقات في قطاع الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين.

ونوهت إلى أن (WSA) هي منظمة عالمية تأسست من قبل النمسا في إطار الأمم المتحدة العالمية لمجتمع المعلومات وهي مبادرة عالمية تعترف بالمحتوى الرقمي الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .

وأكدت الوزارة على أن هذه المشاركة هي الأولى لتطبيق سند في مسابقات عالمية ولن تكون الأخيرة والعمل مستمر على تطويره وتحديثه ليكون المنصة الموحدة لجميع الخدمات الحكومية الرقمية.

 




 

 


 

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