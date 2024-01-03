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الأربعاء، 03-01-2024 10:49 ص

تطورات تصحيح امتحانات التوجيهي واعلان النتائج

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الوكيل الإخباري - أكد مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد شحادة أن سير امتحان الثانوية العامة بدورته التكميلية يجري بشكل معتاد خلال الأيام الأربعة الأخيرة وفقًا للجدول المحدد.اضافة اعلان


وأشار شحادة في تصريحات لإذاعة الأمن العام إلى أن عمليات التصحيح تتم على مرحلتين، الأولى تصحيح أسئلة الماسح الضوئي بشكل فوري بعد انتهاء الامتحان، وتمر بمراحل متعددة لضمان عدم وجود أي أخطاء، مؤكدًا أن الكوادر قد انتهت من تصحيح مبحث التربية الإسلامية.

أما المرحلة الثانية، فتعتمد على تصحيح المباحث المقالية، حيث سيبدأ التصحيح لمبحث الرياضيات غدًا.

وحول نتائج الدورة التكميلية، أكد شحادة أنه من المعتاد أن تُصدر في النصف الأول من الشهر المقبل، متفائلاً بصدور النتائج في وقت أبكر.

وأشار إلى أن وزارة التربية قامت بتشكيل غرفتي عمليات وغرف بالميدان منذ بداية الامتحانات، ولم ترد أي ملاحظات تؤثر على سير الامتحان، مؤكدًا أن هناك انضباطًا وأن مستوى المخالفات قد وصل إلى الحد الأدنى.

 




 

 


 

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