السبت 30-12-2023
الوكيل الاخباري
 

طلبة توجيهي علمي: امتحان الرياضيات اليوم مستواه من متوسط إلى صعب

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السبت، 30-12-2023 02:22 م

طلبة توجيهي علمي: امتحان الرياضيات اليوم مستواه من متوسط إلى صعب

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الوكيل الاخباري - قال طلبة ثانوية عامة " توجيهي" إن امتحان مبحث الرياضيات للفرع العلمي في الدورة التكميلية اليوم مستواه من متوسط إلى صعب، فيما أشار طلبة الفرع الأدبي إلى أن مستوى الامتحان كان من سهل إلى متوسط ويراعي الفروقات الفردية بين الطلبة.

وأضافوا اليوم السبت لـ"الوكيل الإخباري" إن وقت الامتحان كان كافيا، لافتين إلى أن جميع الأسئلة كانت ضمن المنهاج المقرر.

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وكان توجه اليوم، 29879 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية كافة، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في دورته التكميلية.


 




 

 


 

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