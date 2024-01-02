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الثلاثاء، 02-01-2024 08:07 ص

نحو 34 ألف طالب يتقدم لتكميلية التوجيهي اليوم

امتحان


الوكيل الاخباري - يتوجه الثلاثاء، 33734 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية في يومه الرابع، وذلك من أصل 81.614 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، موزعين على الفروع كافة.اضافة اعلان



ويتقدم الطلبة إلى امتحان مبحث الرياضيات 2 ، الأنتاج النباتي، العلوم المهنية الخاصة٬ موزعين على النحو التالي (الفرع الأدبي: 14603، الفرع العلمي، 15586، الفرع الشرعي 68، الفرع الصناعي 1744، فرع الاقتصاد المنزلي 684، الفرع الزراعي 592، الفرع الفندقي 457.

 




 

 


 

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