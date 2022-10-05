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تعديل دوام المدارس اعتبارا من نهاية الشهر الحالي

الأربعاء، 05-10-2022 10:37 ص

تعديل دوام المدارس اعتبارا من نهاية الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري- قرَّر وزير التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس تحديد دوام طلبة المدارس في تمام السَّاعة 8:15 صباحاً، على أن تبدأ الحصَّة الأولى في تمام السَّاعة 8:30 صباحاً، فيما ستفتح جميع المدارس أبوابها لاستقبال الطَّلبة في تمام السَّاعة 7:45 صباحاً؛ وذلك لإتاحة المجال أمام أولياء الأمور ولا سيما الموظفين لإيصال أبنائهم إلى المدارس قبل بدء دوام الوزارات والمؤسَّسات العامَّة التي يبدأ دوامها في تمام السَّاعة 8:30 صباحاً.

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أمَّا المدارس التي يُطبَّق فيها نظام الفترتين الدِّراسيَّتين، وعددها (882) مدرسة، فتنتهي الدِّراسة اليوميَّة فيها قبل فترة الغروب.

 


ووفقاً للقرار، سيبدأ العمل بساعات الدَّوام ومواعيد ومُدد الحصص الدراسيَّة للمدارس بدءً من يوم الأحد الموافق 30/10/2022م، ويستمرُّ حتى تاريخ 2/4/2023م.

 




 

 


 

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