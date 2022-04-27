الأربعاء 27-04-2022
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تعديل على اوقات عمل جسر الملك حسين

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الأربعاء، 27-04-2022 10:56 م

تعديل على اوقات عمل جسر الملك حسين

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الوكيل الاخباري  - أعلنت ادارة امن الجسور عن تعديل على اوقات عمل جسر الملك حسين اعتبارا من يوم الاحد الموافق 1/5/2022 ولإشعار آخر وكما يلي :

* ايام الاحد الثلاثاء الخميس

تبدأ حركة المسافرين العرب وال V. I. P والدبلوماسيين والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة الثامنة(08:00) صباحاً ولغاية الساعة التاسعة (21:00) مساءً  .

*  ايام الاثنين الأربعاء

 تبدأ حركة المسافرين العرب وال V. I. P والدبلوماسيين المغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة الثامنة(08:00) صباحاً ولغاية الساعة الثالثة(15:00) ظهراً .

*ايام الجمعة والسبت تبقى كالمعتاد.

*حركة المعبر التجاري (الشحن) يبقى كالمعتاد.

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