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الأربعاء، 19-01-2022 09:37 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه الأربعاء

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2853.449 طن، توزعت على 1571.736 طن خضار، 1000.396 طن فواكه، و281.317 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 435.960 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 28 إلى 55 قرش، بطاطا من 35 إلى 50 قرش، بندورة من 10 إلى 15 قرش، خيار من 35 إلى 75 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأربعاء:

 


 




 

 


 

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