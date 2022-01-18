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الثلاثاء، 18-01-2022 09:41 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2648.477 طن، توزعت على 1490.357 طن خضار، 970.662 طن فواكه، و187.458 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 283.757 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 55 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 10 إلى 15 قرش، خيار من 35 إلى 65 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:

 


 

 




 

 


 

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