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الإثنين، 17-01-2022 11:21 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه محليا الاثنين

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 1937.252 طن، توزعت على 1149.291 طن خضار، 604.074 طن فواكه، و183.887 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 335.779 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 50 قرش، بطاطا من 38 إلى 55 قرش، بندورة من 10 إلى 15 قرش، خيار من 30 إلى 60 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:

 



 




 

 


 

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