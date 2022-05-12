تعرّف على عقوبة الحمولة الزائدة في المركبات والسرعات الخطرة

الوكيل الإخباري

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- ضبطت الإدارات المرورية خلال الأيام الماضية عدد من المركبات التي تقل ركابا حمولة زائدة عن الحد المسموح به وأخرى تقود بسرعات عالية ومتهورة على طرق المملكة.واتخذت مديرية الأمن العام المقتضى القانوني والإداري بحق السائقين المخالفين، لكن ما هي عقوبة هذه المخالفات الخطرة؟الفقرة (ج) من المادة 24 في قانون السير الأردني حددت العقوبة القانونية بحق كل من نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية أو عدم التزامها بتعرفة الأجور وذلك بحجز المركبة لمدة لا تزيد على أسبوع على أن تسلم لمالكها عند انتهاء مدة الحجز بعد تسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير.بالإضافة إلى المخالفة أعلاه تشمل العقوبة أيضا كل من قام بتغيير أو عدم التقيد بخط نقل الركاب أو عدم الوصول إلى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع في مركبات نقل الركاب العمومية.كما تشمل العقوبة كل من استعمل المركبة غير المرخصة بالصفة العمومية لنقل الركاب مقابل أجر.أما المادة 30 فقد حددت عقوبة قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50 كم/ الساعة بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها 100 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.فيما تتراوح عقوبة قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 10 كم/ الساعة إلى 50 كم/ الساعة بغرامة من 20-30 دينارا.وكانت مديرية الأمن العام دعت السائقين إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة والالتزام بالسرعات المقررة وتجنب ارتكاب المخالفات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.