الثلاثاء 29-08-2023
الوكيل الاخباري

تعرف على عقوبة السائق المتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له

فلسطين .. إعلان نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

ردم 5 آبار جديدة مخالفة في الرامة

التربية : التوجيهي الجديد سيطبق على هؤلاء الطلبة بهذه الشروط

مجلس النواب يتجه لإقرار البيانات الشخصية كما جاء من الأعيان

الاعتداء على ممرض في مستشفى الامير حمزة - صورة

هام من الضمان لكافة المعلمات بقطاع التعليم الخاص في الأردن - فيديو

ضبط سائق مركبة شحن يدخن الارجيلة أثناء المسير على طريق اربد - عمان - صور

ارتفاع عدد وفيات حادث اربد المروع إلى 5

إطلاق مشروع تعزيز البنية التحتية للمياه بقيمة 39 مليون دولار

الثلاثاء، 29-08-2023 01:09 م

تعرف على عقوبة السائق المتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له

حبس 78898764679


الوكيل الإخباري - حددت المادة 27 من قانون إدارة السير لسنة 2008 وتعديلاته عقوبة السائق الذي يتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.

وتنص المادة 27 من القانون المعمول به حاليا، بالآتي: "على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".

كما نصت المادة أيضا بأنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.

اضافة اعلان


وكانت التعديلات التي أجريت على قانون السير مؤخرا وتعتبر سارية اعتبارا من 12 أيلول المقبل أضافت التعديلات التالية:

ب- 1- للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي للنزول بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا وافيا.

2- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالإسقاط إذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا إذا كان الحادث قد نجم عن فعل المتضرر وكان هذا الفعل هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-08-29 at 12.56.59 PM

ردم 5 آبار جديدة مخالفة في الرامة

وزارة التربية والتعليم

التربية : التوجيهي الجديد سيطبق على هؤلاء الطلبة بهذه الشروط

cc490816-33fb-4836-987f-b99df1bd5c09

الاعتداء على ممرض في مستشفى الامير حمزة - صورة

0L5A8959

هام من الضمان لكافة المعلمات بقطاع التعليم الخاص في الأردن - فيديو

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

ضبط سائق مركبة شحن يدخن الارجيلة أثناء المسير على طريق اربد - عمان - صور

820232983711515106081

ارتفاع عدد وفيات حادث اربد المروع إلى 5

أخبار متعلقة
1690832939259

وزيرة الثقافة تزور خيمة منتجات نزلاء مراكز الإصلاح بمهرجان جرش

1690832695690

بني مصطفى تؤكد حرص التنمية على رعاية الأيتام وفاقدي السند الأسري

E07B59AD-9008-42D6-8283-62F8A85B7994

توضيح حكومي بشأن منع دخول الشاحنات الأردنية التي يزيد عمرها عن 20 سنة للسعودية

1690829235005

ورشة تعريفية بجامعة مؤتة حول جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

1690828595897

بلدية الكرك تطلق مبادرة لتشجير الشوارع

main_image60881c8792b44

السعودية تمنع دخول مركبات الشحن الأردنية التي تزيد عن عمر 20 عاما لأراضيها اعتبارا من الثلاثاء