بلدية الكرك تطلق مبادرة لتشجير الشوارع

الوكيل الإخباري - أطلقت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الاثنين، مبادرة لتشجير الشوارع داخل مدينة الكرك، وبمشاركة عدد من موظفي البلدية ومتطوعين من مختلف أنحاء المحافظة.

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وقالت نائب رئيس البلدية، عبلة المجالي إن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على مبدأ التشاركية بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع المحلي، مشيرة إلى جاهزية البلدية لتقديم الدعم لمثل هذه المبادرات التطوعية التي تعمل على تجميل وتزيين الشوارع وصولا إلى إعطاء صورة جميلة ومشرقة عن المحافظة.



وأضافت أن هذه المبادرة تساهم في استثمار المساحات غير المستغلة، وزراعتها بالأشجار المزهرة لتساهم في خفض انبعاثات الكربون وتوليد الأكسحين لتنقية الهواء.