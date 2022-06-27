الإثنين 27-06-2022
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ارتفاع عدد وفيات تسرب الغاز في العقبة إلى 11
القوات المسلحة : تحريك 4 طائرات إخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه العقبة
إعادة فتح حركة السير باتجاه العقبة
ولي العهد يتابع عمليات الإخلاء والإنقاذ جراء تسرب الغاز في العقبة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
إنشاء 4 مراكز اتصال زين جديدة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي
شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تفوز بجائزة "أفضل إدارة وتشغيل مطاعم " على مستوى الشرق الأوسط
سامسونج للإلكترونيات تطلق حملة YouMake لإتاحة فرص التخصيص والاتصال في الحياة اليومية لعملائها
زين الراعي الرسمي لحفل جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي
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