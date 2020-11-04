تعليق الدوام في تربية الرصيفة غدا بسبب كورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت مديرية التربية والتعليم في لواء الرصيفة عن تعليق الدوام واستقبال المراجعين للمديرية ليوم غد الخميس بعد تسجيل اصابة لاحد العاملين بفيروس كورونا.وقالت مديرة تربية الرصيفة الدكتورة رابعة عبدالله لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن هذا التعليق والاعتذار عن استقبال المواطنين جاء لحماية الكوادر العاملة والمواطنين الذين قد يراجعون المديرية من خطر الاصابة بالعدوى حتى يتم التأكد من عدم اصابة موظفين آخرين والقيام بتعقيم اقسام المديرية.وأضافت ان العمل سيستأنف اعتبارا من يوم الاحد المقبل وحسب نظام التناوب 50 بالمئة, داعية الجميع الى الالتزام بالاشتراطات الصحية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي.