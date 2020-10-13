تعليق دوام شركة المدن الصناعية الاردنية بعد تسجيل اصابة بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية عن إيقاف الدوام الرسمي واستقبال المراجعين لمكاتب الادارة العامة للشركة الواقعة في العاصمة عمان ليومي الاربعاء والخميس عقب تسجيل إصابة كورونا بين أحد الموظفين.

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وأعلنت الشركة أنها ستبدأ عمليات التعقيم وعمليات فحص الموظفين واتخاذ كافة الإجراءات للحد من عمليات العدوى والحفاظ على السلامة العامة.



كما اكدت الشركة استمرارية العمل في إدارات المدن الصناعية بالمحافظات دون توقف وتقديم خدماتها عن بعد للمستثمرين ورجال الأعمال وتسهيل أعمالهم وفق القدرات المتاحة لحين إتمام إجراءات السلامة حتى مطلع الأسبوع المقبل.



